LPI-GTH: LKW im Graben

Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 17.10 Uhr befuhr ein Fahrer eines Sattelzuges die K22 von Dornheim in Richtung L1048. Aufgrund eines technischen Defektes hielt der Fahrer das Gespann an und stieg aus um den Defekt zu beheben. Plötzlich kam das Fahrzeug ins Rollen, sodass die Sattelzugmaschine in den Straßengraben rutschte und der Auflieger die K22 über die gesamte Fahrbahnbreite versperrte. Hierbei entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Zur Bergung des Gespannes kam ein Kran zum Einsatz, die K22 war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell