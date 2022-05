LPI-GTH: Diebstahl von Getränken- Zeugensuche

Gotha (ots) - Gestern, gegen 16.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mozartstraße. Ein 56-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Mozartstraße aus Richtung Friedrichstraße und ein Fahrer eines Kraftomnibusses fuhr in entgegengesetzte Richtung. An einer grün zeigenden Ampelanlage wollte der 56-Jährige nach links in die Stielerstraße einbiegen, während der Fahrer des Busses seine Fahrt geradeaus fortsetzen ...

