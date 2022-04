Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kupferrohr von Wohnhaus in der Weststadt entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag, zwischen 19.00 Uhr und 06.15 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Wohnhaus "In der Barlage" Ecke "Lindemannskamp" zu schaffen. Sie demontierten ein Kupferrohr von der Hauswand und nahmen dieses an sich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

