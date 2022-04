POL-OS: Schwerpunktkontrolle Krad

Bramsche (ots) - Am Freitagabend ist es gegen 18.47 Uhr zu einem schweren Raub auf einen Lebensmittelmarkt an der Meyerhofstraße gekommen. Als der Täter zunächst beabsichtigte an der Kasse seine Ware zu bezahlen zog er plötzlich eine schwarze Pistole und bedrohte 22-jährigen Kassierer. Dieser öffnete daraufhin die Kasse, sodass der Täter in diese griff und das ...

