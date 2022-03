Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 183 Tonnen Eisenschrott gestohlen: Zehntausende Euro Sachschaden

München (ots)

Parsberg - Bisher unbekannte Täter haben am Bahnhof Parsberg gelagerten Schienenschrott gestohlen. Die Bundespolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Deutsche Bahn AG teilte am Mittwoch (16. März) der Bundespolizei Regensburg den Diebstahl von Schienenschrott vom Gelände des Bahnhofes Parsberg in der Industriestraße 3a mit.

Hintergrund sind derzeitige Bahnarbeiten zum Austausch der Gleiskörper und Schienenstränge zwischen Parsberg und Neumarkt. Dabei werden die alten demontierten Schienenstränge auf eine Länge von sechs Metern gekürzt und gegenüber der Verladerampe am Bahnhof Parsberg gelagert.

Am Montag (7. März) konnte durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG der Eisenschrott nicht mehr aufgefunden werden. Insgesamt wurden 177 Tonnen Schienenschrott und fünf Tonnen Kleineisen in reißfesten Säcken, sogenannten Big Packs, gestohlen.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 86.000 Euro.

Die Bundespolizei Regensburg hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Für den Abtransport der sechs Meter langen Schienenstränge ist schweres Gerät wie LKW und Kran erforderlich. Die Bundespolizei ermittelt in alle Richtungen.

Die Ermittler konnten den Tatzeitraum vom 6. März gegen 00:00 Uhr bis 7. März 15:30 Uhr eingrenzen. Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten. Gesucht werden insbesondere Zeugen, die verdächtige Aktivitäten im genannten Tatzeitraum beobachtet haben.

