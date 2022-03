Bundespolizeidirektion München: Maskenverweigerer geht auf Reisende los / Münchner zeigt Zivilcourage

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Maskenverweigerer geht auf Reisende los

München (ots)

Dienstagnachmittag (15. März) belästigte ein noch unbekannter Mann Fahrgäste der S8, die in Richtung Flughafen fuhr. Als ein couragierter Münchner ein-schritt, ging der Unbekannte auf ihn los, bedrohte und beleidigte ihn. Gegen 14:20 Uhr befand sich die S8 zwischen den Halt-punkten Isartor und Rosenheimer Platz, als der unbekannte Mann einen älteren Fahrgast belästigte. Als ein 56-jähriger Münchner sich schützend davorstellte, schubste der Unbekannte den Mann gegen die Wand der S-Bahn und drohte ihm verbal, ihn "abzustechen". Weiterhin beschimpfte der Unbekannte die anwesenden Reisenden als "Idioten", da sie alle Masken trugen, bevor er am Rosenheimer Platz die S-Bahn verließ. Der unverletzte 56-Jährige brachte den Vorfall direkt im Anschluss bei der Bundespolizei am Münchner Ostbahnhof zur Anzeige. Die Beamten veranlassten umgehend eine Videoauswertung in der S-Bahn und am Rosenheimer Platz. Die Bundespolizei erbittet Zeugenhinweise zur Ergreifung des Täters. Dieser wird zur Tatzeit wie folgt beschrieben:

- männliche Person, etwa 40 Jahre - Glatze - spricht Hochdeutsch ohne Akzent - schwarze Jacke - zerrissene Jeans - schwarze Turnschuhe

Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Hinweise bitte unter: 089 / 515 550 1111.

