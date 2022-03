Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 69-jähriger Mann von Unbekanntem überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein 69-jähriger Mann wurde am Samstagabend in den Mannheimer Innenstadtquadraten von einem unbekannten Täter überfallen. Der 69-Jährige war gerade damit beschäftigt, die Türen in einem Anwesen im Quadrat P 6 zu verschließen, als ihm ein unbekannter Mann im Gebäude auffiel. Nachdem er den Unbekannten mehrfach aufgefordert hatte, das Gebäude zu verlassen, begab dieser sich zunächst in Richtung Ausgang. Plötzlich drehte sich dieser jedoch um und sprühte dem Geschädigten mehrmals mit Pfefferspray ins Gesicht. Im weiteren Verlauf zog der Unbekannte auch ein Messer. Als der 69-Jährige beim Zurückweichen schließlich zu Boden stürzte, entwendete der Täter die Geldbörse des Geschädigten aus dessen Hosentaschen und flüchtete. Während des gesamten Tatablaufs sprach der Unbekannte in einer ausländischen Sprache, die der Geschädigte nicht verstand und auch nicht näher beschreiben konnte.

Vom Geschädigten wurde der Täter wie folgt beschrieben:

- Ca. 25 Jahre alt - Ca. 175 bis 180 cm groß - Ca. 60 bis 70 kg schwer - Gebräunte Haut - Schmales Gesicht - Hatte kurze dunkle Haare - Dunkle Augen - Trug eine Maske - Bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Jeans, genaue Farbe nicht bekannt

Die Ermittlungen durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

