POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug; zwei Personen leicht verletzt

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr waren Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz auf dem Weg zu größeren Streitigkeiten und befuhren, unter Inanspruchnahme von Sonder-und Wegerechte, die Jahnstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße. Als die Einsatzkräfte in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhren und links in Richtung Berliner Straße abbiegen wollten, kam es zur Kollision mit einer VW-Fahrerin. Die 20-Jährige, welche die Berliner Straße in Richtung Handschuhsheim befuhr, bemerkte das Polizeifahrzeug offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Durch den Aufprall wurde das Einsatzfahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Im VW lösten hingegen sämtliche Airbags aus. Die 20-jährige VW-Fahrerin sowie eine 23-jährige Polizeibeamtin wurden dabei leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine umliegende Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in beide Richtungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

