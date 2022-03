POL-BOR: Borken - Brand auf Balkon

Gronau (ots) - Er habe am Vortag kontinuierlich Alkohol und gerade zwei Gläser à 150 ml eines Kräuterlikörs zum Fisch getrunken, gab ein 68 Jahre alter Gronauer an, als Polizisten am Sonntag gegen 16.45 Uhr an seiner Haustür klingelten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund zwei Promille schließen ließ. Grund des Erscheinens der Beamten war eine Verkehrsunfallflucht ...

