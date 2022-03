Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer stark alkoholisiert

Unfallflucht

Gronau (ots)

Er habe am Vortag kontinuierlich Alkohol und gerade zwei Gläser à 150 ml eines Kräuterlikörs zum Fisch getrunken, gab ein 68 Jahre alter Gronauer an, als Polizisten am Sonntag gegen 16.45 Uhr an seiner Haustür klingelten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund zwei Promille schließen ließ. Grund des Erscheinens der Beamten war eine Verkehrsunfallflucht auf einem Restaurantparkplatz an der Overdinkelstraße in Gronau. Gegen 16.00 Uhr war ein zunächst unbekannter Autofahrer beim Rangieren gegen einen geparkten Wagen gefahren. Der Geschädigte merkte sich das Fabrikat und das Kennzeichen des flüchtigen Wagens. Die Ermittlungen führten zu dem 68-Jährigen, der angab, zur fraglichen Zeit an der Unfallstelle gewesen zu sein. Vor dem Haus stand sein Wagen, übersäht mit kleineren Unfallschäden. Die vordere Stoßstange berührte ein Garagentor. Dem Mann entnahm ein Arzt zwei Blutproben, um den Alkoholwert zum Unfallzeitpunkt exakt nachweisen zu können. Der Führerschein wurde sichergestellt.

