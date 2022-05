Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Pedelecfahrerin lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 30.5.2022, 5.20 Uhr wurde eine Pedelecfahrerin bei einem Unfall in der Bauernschaft Buddenbaum in Freckenhorst lebensgefährlich verletzt. Ein 56-jähriger Ennigerloher befuhr mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in Richtung der Kreisstraße 1. Zur selben Zeit befuhr eine 43-jährige Pedelecfahrerin aus Ennigerloh die K 1 von Ennigerloh in Fahrtrichtung Freckenhorst. Die 43-Jährige befuhr die für sie nach links abknickende Vorfahrtstraße, als der 56-jährige von rechts auf die K 1 auffuhr. Dabei stieß der Ennigerloher mit seinem Fahrzeug gegen das Hinterrad des Pedelecs der Ennigerloherin. Durch den Aufprall verlor die 43-Jährige die Kontrolle über ihr Pedelec, stürzte über den Lenker und blieb mehrere Meter weiter am Straßenrand liegen. Die Pedelecfahrerin erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen und wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster wurde zur Sicherung der Spuren hinzugezogen. Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Pkw sowie das Pedelec wurden sichergestellt und abgeschleppt.

