Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Junger Mann nach Schlägerei ins Krankenhaus gebracht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 29.5.2022 wurde die Polizei gegen 3.55 Uhr zu einer Schlägerei an der Clemens-August-Straße in Beckum gerufen. Ein 23-Jähriger wurde von mehreren Personen geschlagen, tatverdächtig ist ein 20-jähriger Ahlener sowie weitere unbekannte junge Männer. Bei dem Angriff wurde der 23-jährige Beckumer verletzt, so dass ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus brachten. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell