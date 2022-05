Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geschädigter Jugendlicher nach Angriff gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Jugendlicher, der am Samstagnachmittag (14.5.2022, 14.00 Uhr) von einem anderen Jugendlichen im Berliner Park in Ahlen verletzt wurde. Der tatverdächtige Jugendliche meldete sich am Freitag (27.5.2022) bei der Polizei und gab an, einen ihm Unbekannten bewusstlos geschlagen zu haben. Der Körperverletzung vorausgegangen sei ein Vorfall zwischen dem Unbekannten und einem jüngeren Kind. Der Jugendliche habe beobachtet, wie die beiden Unbekannten miteinander stritten. Der Ältere soll dem Jüngeren in den Intimbereich gefasst haben, so dass der Jugendliche eingeschritten sei. Er habe den älteren Unbekannten, geschätzt 17 Jahre alt, geschlagen, zu Boden gebracht und mehrmals auf ihn eingetreten. Anschließend seien der Tatverdächtige und der Jüngere weggelaufen. Als der Ahlener nach einer Stunde in den Park zurückkehrte, habe der unbekannte Jugendlichen dort noch immer regungslos am Boden gelegen. Hilfe habe der Tatverdächtige nicht geholt.

Ermittlungen bei der Feuerwehr und in den umliegenden Krankenhäusern verliefen bisher negativ. Es wurde bei der Polizei auch keine Körperverletzung für die angegebene Tatzeit angezeigt, die einen Bezug zu den Angaben des Jugendlichen haben.

Gesucht wird nun der verletzte Jugendliche oder Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

