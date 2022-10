Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 01.10.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 30.09.2022, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr, stößt jemand vermutlich beim Rangieren mit seinem PKW gegen den schwarzen Peugeot des Geschädigten. Der PKW war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Nähe "Glockenberg" an der "Alte Harzstraße" abgestellt. Am Peugeot entstand am Heck eine Delle von etwa 50 cm Durchmesser. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei im Oberharz unter 05323-94 11 00 in Verbindung zu setzen.

i.A. Renner, POK'in

