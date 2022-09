Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Hagenow (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am späten Montagnachmittag in der Hagenower Friedrich-Heincke-Straße eine 70-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Frau mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn überqueren wollen, als sie dabei von einem herannahenden PKW erfasst wurde. Die 70-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird als gering eingeschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

