POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Vorfahrtsunfall mit schwerverletzter Rollerfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 07:50 Uhr in der Berliner Straße in Maichingen am Kreisverkehr zur Sindelfinger Straße zu einem Vorfahrtsunfall. Eine 33-jährige Volvo-Lenkerin befuhr die Berliner Straße in Richtung Wohngebiet Allmendäcker. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie eine 63-jährige Rollerfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch die 63-Jährige auf die Fahrbahn stürzte und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

