Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fahrradfahrer schlägt und beleidigt Fußgänger - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 24-jähriger Fußgänger einen bislang unbekannten Fahrradfahrer am Samstag gegen 17:30 Uhr auf dem Gehweg der Poststraße in Richtung Herrenberger Straße in Böblingen auf dessen Fehlverhalten hinwies, attackierte der unbekannte Radfahrer den Fußgänger. Der unbekannte Radfahrer näherte sich zunächst fahrend von hinten an den 24-Jährigen an und klingelte mit seiner Fahrradklingel. Nachdem der Fußgänger den Radfahrer darauf hingewiesen hatte, dass es sich bei dem Gehweg um keinen Radweg handelt, stieg der unbekannte Radfahrer von seinem Rad ab und ging direkt auf den jungen Mann zu. Hierbei beleidigte er sofort den Fußgänger und trat ihn unvermittelt in Richtung Bauch. Durch den Tritt zog sich der Fußgänger leichte Verletzungen zu. Anschließend entfernte sich der Radfahrer unerkannt in Richtung Bahnhof Böblingen. Zum Radfahrer ist bekannt, dass dieser zirka 170 Zentimeter groß gewesen sein soll, kurze Harre hatte und eine dunkle kurze Hose mit Punkten sowie ein T-Shirt trug. Zudem soll er eine weiße Plastiktasche an seinem Fahrradlenker mitgeführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell