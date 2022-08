Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Fahrzeugbrand auf Landstraße 1140

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:45 Uhr geriet ein Chrysler eines 43-Jährigen auf der Landesstraße 1140 zwischen Hemmingen und Schwieberdingen aufgrund bislang unbekannter Ursache in Brand. Zunächst hatten dahinterfahrende Zeugen Rauch an dem Chrysler erkannt, im Anschluss stellten sie Flammen aus dem Bereich des Unterbodens fest. Kurz darauf stellte der 43-jährige Lenker seinen Chrysler am Fahrbahnrand ab und entfernte sich von seinem Fahrzeug. Dieses rollte zunächst ein paar Meter von der Fahrbahn in eine Böschung und geriet dann in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen rückte mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an die Brandstelle aus und löschte das Feuer. An dem komplett ausgebrannten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

