Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: 29-Jähriger geht mit Teppichmesser auf 43-Jährigen los

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund privater Unstimmigkeiten kam es am Samstag gegen 23.00 Uhr in der Schwaikheimer Straße in Popppenweiler zu einem Polizeieinsatz unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers. Ein 29-Jähriger wollte die bestehenden Probleme mit dem 43-jährigen Lebensgefährten seiner älteren Schwester im Gespräch klären. Doch als der 43-Jährige die Haustür öffnete, ging der 29-jährige Tatverdächtige mit einem Teppichmesser auf ihn los. Das Opfer konnte sich reflexartig wegdrehen. Trotzdem wurde der Mann verletzt. Dem 43-Jährigen und der 34 Jahre alten Frau gelang es den Angreifer dann zu Boden zu bringen und ihn zunächst festzuhalten. Im weiteren Verlauf gelang ihm jedoch die Flucht. Der verletzte 43-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo die Schnittverletzungen behandelt wurden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen in der Nacht blieben ohne Ergebnis. Jedoch stellte sich der 29-Jährige schlussendlich beim Polizeirevier Ludwigsburg. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt und muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

