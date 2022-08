Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 39-Jährige leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend kam es in der Straße "Auf dem Graben" in Herrenberg in einer dortigen Gaststätte zu einem Widerstand einer 39-Jährigen gegen Polizeikräfte. Die Frau fiel dem Wirt aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands und offensichtlich frischen Verletzungen auf, woraufhin er die Polizei verständigte. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen kam es dann bei der Personalienfeststellung seitens der 39-Jährigen zu einem tätlichen Angriff gegen einen 54-jährigen Polizeibeamten sowie zu heftiger Gegenwehr und Beleidigungen gegen eine Beamtin und zwei weitere Beamte. In der Folge wurde die Frau in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell