Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Hausen: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Rennradfahrer die Heimsheimer Straße zwischen Hausen und Heimsheim. In einer abfallenden Linkskurve stürzte er aus bislang unbekannter Ursache und kam mittig auf der Fahrbahn zum Liegen. Durch den Sturz verletzte sich der Mann schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

