Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg (BAB 81 AS Ludwigsburg-Nord - AS Ludwigsburg-Süd): Fahrzeugbrand unterhalb Autobahnüberführung

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet gegen 20:05 Uhr ein Pkw Audi A4 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd in Brand. Der 19-jährige Lenker des Audi war dabei in Richtung Stuttgart unterwegs und konnte sein Fahrzeug unter der Brücke, welche die Neckarstraße mit der Ludwigsburger Straße verbindet, zum Stehen bringen. Dort fing dieses Feuer und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Anschließend musste der Pkw geborgen werden. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Autobahnmeisterei musste die Autobahn in Richtung Stuttgart für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Gegenrichtung musste aufgrund starker Rauchentwicklung lediglich für etwa zehn Minuten kurzfristig gesperrt werden. Der Rückstau belief sich auf etwa drei bis vier Kilometer. Eine Aus- und Umleitung über die U12 war eingerichtet. Verletzt wurde niemand. An Fahrzeug und Fahrbahn entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro. Die Brücke erlitt nach einer Sichtprüfung durch Fachpersonal keine offensichtlichen Schäden. Eine spezifische Brückenprüfung erfolgt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte vier Streifen im Einsatz.

