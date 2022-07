Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8 Kreuz Stuttgart

Gemarkung Sindelfingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Schweizer Seat-Fahrer die A 8 in Fahrtrichtung München. Am Kreuz Stuttgart mit dem Teiler der A 8 und A 81 bemerkte der Seat-Fahrer, dass er auf die A 81 wechseln muss. Beim plötzlichen Spurwechsel übersah er den Fahrbahnteiler und kollidierte mit diesem. Im weiteren Verlauf kam der Seat auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen, quer zur Fahrbahn, zum Stehen. Der 52-Jährige als auch seine 49-Jährige Beifahrerin erlitten hierbei leichte Verletzungen. Das Fahrzeug war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell