Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Heinkelstraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag zwischen 19:00 Uhr und 20:10 Uhr in der Heinkelstraße im Gewerbegebiet "Tammerfeld" in Ludwigsburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parklücke auf dem Gelände eines Möbelhauses stehenden Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Seat wies deutlich sichtbare Beschädigungen an der Heckstoßstange und des Kofferraums auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell