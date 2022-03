Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220311-2: Jugendliche entwendeten Rucksack - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen Zeugen, die Hinweise zu zwei etwa 15 Jahre alten und ungefähr 160 Zentimeter großen Mädchen geben können. Ihnen wird vorgeworfen, eine Seniorin (72) am Donnerstagnachmittag (10. März) in einer Tiefgarage in Wesseling abgelenkt und einen Rucksack der Wesselingerin aus dem Auto gestohlen zu haben. Eines der Mädchen hatte blondes Haar und trug einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Bestohlene gab an gegen 15.15 Uhr ihr Auto, das sie in einer Tiefgarage eines Lebensmittelmarktes am Westring geparkt hatte, beladen zu haben. Während dessen seien zwei Mädchen auf sie zugekommen und hätten um Hilfe gebeten. Eines der Mädchen deutete unter das Auto der Seniorin. Dort erblickte die 72-Jährige eine volle Getränkedose. Sie soll daraufhin ihr Auto zurückgesetzt haben, um den Mädchen zu helfen und zeitgleich das Parkhaus zu verlassen. Wenig später stellte die Seniorin fest, dass ihr Rucksack, der auf dem Beifahrersitz gelegen hatte, fehlte.

Die Kriminalbeamten bitten Zeugen, die den Diebstahl oder die beiden Mädchen in der Tiefgarage oder im Umfeld des Westrings beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

