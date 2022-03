Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220310-4: Frisch gepflanzte Bäume umgestoßen und beschädigt

Bergheim (ots)

Stützpfähle zusammengestellt und angezündet.

Unbekannte haben am Mittwochabend (10. März) mehrere neu gepflanzte Bäume in einem Park in Bergheim niedergerissen und die dazugehörigen Stützpfähle angezündet. Zeugen alarmierten die Polizei.

Auf einer Wiese zwischen der Erftallee und Kennedystraße stellten die alarmierten Beamten gegen 22 Uhr fest, dass der oder die Täter mutwillig drei Bäume beschädigt und auf der Grünfläche abgelegt hatten. Zudem waren insgesamt neun Baumstützen gegeneinandergestellt. Die Pfähle brannten am unteren Ende. Die Polizisten dämmten das Feuer mit einem Feuerlöscher ein. Feuerwehrkräfte löschten die Flammen kurze Zeit später vollständig.

Die Kriminalpolizei in Bergheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, die sich im oben genannten Tatzeitraum an der beschriebenen Grünfläche aufgehalten haben, richten Sie bitte an die Zentrale Anzeigenbearbeitung unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de (sc)

