Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Kontrolle geflüchtet und Widerstand geleistet

Bocholt (ots)

Flüchten wollte am Dienstag in Bocholt ein Autofahrer zu Fuß vor der Polizei - er blieb erfolglos: Nach wenigen Metern hatten die Beamten ihn ergriffen. Vorangegangen war gegen Mittag eine Verkehrskontrolle auf der Dingdener Straße: Der 22-Jährige hatte es dabei vehement abgelehnt, sich einem Drogenvortest zu unterziehen. Als die Beamten den Bocholter zur Wache bringen wollte, reagierte dieser aggressiv: Er riss sich los, stieß die Beamten weg und rannte eine Polizistin um. Der Fluchtversuch scheiterte jedoch; den Autofahrer erwarten nun rechtliche Konsequenzen. Die Beamten leiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und fertigten einen Bericht an das Straßenverkehrsamt. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um einen möglichen Drogenkonsum nachzuweisen.

