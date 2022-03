Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto geparkt - Motor lief über Nacht weiter

Bocholt (ots)

Nicht nur angesichts der drastisch steigenden Kraftstoffpreise hätte sich ein Autofahrer in Bocholt das besser erspart: Dass der Motor seines parkenden Wagens über Nacht weiterlief, hat dem Mann jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingebracht.

Polizeibeamte hatten am Montag gegen 16.30 Uhr im Bereich der Münsterstraße einen verschlossenen Wagen mit laufendem Motor vorgefunden. Es gelang zunächst nicht, einen Verantwortlichen zu ermitteln. Am Dienstagnachmittag fanden die Beamten bei einer erneuten Kontrolle das Auto in unverändertem Zustand vor. Weitere Recherchen ergaben, dass der Fahrer nach Angaben eines Zeugen verreist sei. Letzterer wollte sich mit einem Zweitschlüssel umgehend darum kümmern, den Motor abzustellen.

