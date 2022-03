Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220310-3: Tonnenschwere Metallstraßenplatten entwendet - Zeugen gesucht

Hürth (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl von mobilen Straßenplatten in Hürth-Berrenrath geben können.

Die Platten sollen am 18. November in Berrenrath auf einem Waldweg am Gotteshülfe Teich, der vom Wanderparkplatz an der Wendelinusstraße erreichbar ist, ausgelegt worden sein. Am 9. März stellten Mitarbeiter das Fehlen der Platten fest. Es handelt sich um rund 20 mobile Straßenplatten, die jeweils rund 1 Tonne wiegen. Auf den Platten sei ein Logo in Form von den Buchstaben F und B ausgestanzt.

Da es sich um ein Gebiet handelt in dem Spaziergänger häufig unterwegs sind und zum Abtransport des Diebesgut ein oder mehrere Fahrzeuge notwendig sind, fragen die Kriminalbeamten: "Wer hat den Diebstahl beobachtet oder hat Beobachtungen dazu gemacht, wann die Platten nicht mehr dort lagen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Metallplatten geben oder hat verdächtige Fahrzeuge an der Tatörtlichkeit gesehen?" Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell