Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen gesucht - Zweiradfahrer beschädigt geparktes Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Zweiradlenker , der am Mittwoch zwischen 20:00 und 22:40 Uhr die Hauptstraße in Ludwigsburg befuhr, beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Zweiradfahrer davon. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell