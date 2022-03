POL-REK: 220309-3: Fahndung nach Räuber - Lichtbilder veröffentlicht

Bergheim (ots) - Bei einem Alleinunfall in Quadrath-Ichendorf hat sich am Dienstagnachmittag (8. März) ein Motorradfahrer (23) schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige soll gegen 15.45 Uhr auf der Landesstraße (L) 93 mit seinem Motorrad in Richtung Niederaußem gefahren sein. Aus ...

mehr