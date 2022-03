POL-REK: 220309-2: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Pulheim (ots) - Brandermittler des Kriminalkommissariates 11 in Hürth sichern zur Stunde Spuren am Brandort. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstagnachmittag (8. März) gegen 15.40 Uhr auf der Terrasse einer Doppelhaushälfte und im Wohnbereich einer benachbarten Doppelhaushälfte im Enzianweg in Pulheim zu Bränden. Ein Zeuge informierte die Polizei ...

