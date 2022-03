POL-REK: 220308-3: Zwei Betroffene per Messengerdienst betrogen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt. Zwischen Donnerstag (3. März) 18.15 Uhr und Freitag (4. März) 11.30 Uhr sind Unbekannte in die Lagerhalle eines Baumarkts in Bedburg eingedrungen und haben mehrere Gartengeräte und Grills entwendet. Laut derzeitigem Sachstand soll ein Mitarbeiter eines Baumarkts an der Adolf-Silverberg-Straße Beschädigungen an einem Zaun sowie an der Tür zu den Lagerräumen ...

