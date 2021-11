Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Drei Verletzte nach Unfall im Baustellenbereich, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 10.11.2021, 18:23 Uhr

(wie)Am Mittwochabend sorgte ein Auffahrunfall in der Baustelle auf der A3 für Verkehrsstörungen, zudem gab es dabei drei Verletzte. Ein 60-Jähriger befuhr mit einem Mercedes Kleintarnsporter die A3 von Frankfurt kommend in Richtung Köln auf dem Einzelfahrstreifen im Baustellenbereich. Hierbei bemerkte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten und fuhr auf den Toyota eines 51-Jährigen auf, der dadurch auf den Audi einer 28-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Aufprall wurden alle drei Personen verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde nach ca. 2,5 Stunden wieder freigegeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR.

2. LKW fährt in Autobahnbaustelle,

Bundesautobahn 3, Höhe Hattersheim am Main, Donnerstag, 11.11.2021, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag ist ein Lkw auf der A 3 in Höhe Hattersheim in eine Absperrung einer Nachtbaustelle gefahren. Der Fahrer verletzte sich leicht. Der Sattelzug befuhr die Autobahn aus Richtung Köln in Richtung Würzburg. In Höhe der Anschlussstelle Hattersheim fuhr das Gespann auf der rechten Fahrspur aus bislang ungeklärter Ursache und ungebremst in einen "Vorwarner" einer Baustelle. Bei diesem handelte es sich um einen abgestellter LKW mit Warnanhänger. Das Unfallfahrzeug kollidierte neben dem "Vorwarner" auch mit Teilen der Baustelleneinrichtung. Der 35-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich leicht und musste im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Zusammenstoß entstand hoher Sachschaden, der auf insgesamt etwa 75.000 Euro beziffert wird. Arbeiter wurden dabei nicht verletzt. Das durch den Unfall entstandene Trümmerfeld musste durch die Autobahnmeisterei beseitigt werden. Sowohl der "Vorwarner", als auch der unfallverursachende Lkw mussten abgeschleppt werden. Die rechte Spur musste für die erforderlichen Maßnahmen im Zeitraum von 02:00 Uhr 06:00 Uhr gesperrt bleiben.

