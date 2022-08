Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Feuerwehr löscht Flächenbrände (aktualisierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, rückte die Freiwillige Feuerwehr Oberstenfeld mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen in das Waldstück zwischen der Lichtenberger Straße in Oberstenfeld und der Burg Lichtenberg aus. Dort war es zu einem Flächenbrand gekommen, der sich auf etwa 80 Quadratmeter erstreckte. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Bereits am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, war ein Brand im Bereich des Parkplatzes der Burg Lichtenberg gemeldet worden. Unweit der Parkmöglichkeit hatte es auf einem Feldweg gebrannt. Insgesamt 25 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Oberstenfeld waren eingesetzt gewesen, um das Feuer zu löschen. Vermutlich dürfte Brandstiftung ursächlich für die Feuer gewesen sein. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte bislang noch nicht abgeschätzt werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, zu melden.

