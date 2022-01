Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fensterglas gesplittert

Apolda (ots)

Im Zeitraum 14.01.2022 bis 17.01.2022 beschädigten unbekannte Täter eine Scheibe an der 3-Felder-Halle in Apolda, Am Sportpark. Der Sachschaden wird mit ca. 3.000 Euro angegeben.

