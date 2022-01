Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf unbewohntes Grundstück eingedrungen

Wormstedt (ots)

Am 18.01.2022, gegen 13:45 Uhr teilte eine 34jährige Frau der Polizei in Apolda mit, dass in ihr unbewohntes Grundstück in Wormstedt, Lange Straße eingebrochen worden sei. Unbekannte Täter hatten im Tatzeitraum 17.01.2022, 18:00 Uhr bis 18.01.2022, 06:00 Uhr das verschlossene Holztor eingedrückt, um auf das Grundstück zu gelangen. Entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 25 Euro ausgegangen.

