Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brände gelegt

Weimar (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 00:40 Uhr, wurde in der A.-Lincoln-Straße ein Müllcontainer zerstört, nachdem dieser durch einen oder mehrere unbekannte Täter in Brand gesetzt wurde. Der Container brannte vollständig ab. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand aber nicht. Anders in der Paul-Schneider-Straße, wo es nur kurze Zeit später ebenfalls zu einem Brand kam. Hier entzündeten der oder die Täter einen Blumenkübel. Die Hitzeentwicklung war dabei so stark, dass die Eingangstür eines angrenzenden Mehrfamilienhauses beschädigt wurde. Zudem musste das Treppenhaus des Hauses gelüftet werden. In diesem sammelte sich massiv Rauch. Der durch die Brände entstandene Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Im Zusammenhang mit den beiden Taten, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur Sache machen können bzw. Personen, die in dem Bereich ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

