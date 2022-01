Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mit gefälschten Papieren seit zwei Jahren unerlaubt in Deutschland

Rostock (ots)

Die Identitätsfeststellung eines ghanaischen Staatsangehörigen durch die Bundespolizisten am 03. Januar 2022 am Rostocker Hauptbahnhof führte zur Feststellung, dass sich der 40-jährige Mann seit nahezu zwei Jahren unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten hat. Nachdem die Beamten ihn aufforderten, sich auszuweisen, händigte er ihnen eine Kopie einer unbefristeten deutschen Aufenthaltserlaubnis sowie eines zeitlich abgelaufenen Aufenthaltstitels aus Malta aus. Zur weiteren Bestätigung seiner Identität und seines Aufenthaltsstatus zeigte er ein Foto eines angeblichen Originaldokumentes auf seinem Mobiltelefon. Eine Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass diese Person nicht in Deutschland registriert war. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Beamten zwei ghanaische Führerscheine, wovon einer sich als Totalfälschung herausstellte. Eine Überprüfung des vorgelegten Aufenthaltstitels ergab, dass es sich hierbei auch um eine Totalfälschung handelte.

Seinen Angaben nach, will sich der Mann bereits seit 2019 im Bundesgebiet aufgehalten in Berlin gewohnt haben und unter Vorlage dieser Papiere einer Arbeit nachgegangen sein. Nunmehr wird gegen ihn wegen Urkundenfälschung sowie wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt. Darüber hinaus werden Verstöße hinsichtlich der unrechtmäßigen Inanspruchnahme von Sozialleistungen sowie wegen unerlaubter Arbeitsaufnahme geprüft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell