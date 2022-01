Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Ergänzung zur Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock "Unbekannte randalieren am Bahnhof Grevesmühlen" vom 05.01.2022

Grevesmühlen (ots)

Neben den zerstörten Scheiben konnte am selbigen Tag festgestellt werden, dass an der Außenseite des Abganges zur Unterführung am Bahnhof Grevesmühlen mehrere Schriftzüge in einer Gesamtgröße von drei Quadratmetern, zwei verfassungsfeindliche Symbole sowie ein Schriftzug mit verfassungsfeindlichen Inhalt angebracht wurden.

Ob diese Tat im Zusammenhang mit der Zerstörung der Fensterscheiben steht und es sich um den/die gleichen Täter handelt ist noch unklar.

Hierzu hat die Bundespolizei die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Auch in diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell