Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Einbruchsversuch in Spielcasino

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Spielcasino in der Daimlerstraße in Schwieberdingen. Die bislang noch unbekannten Täter wuchteten an einer Gebäudeaußenwand ein Sperrgitter zur Seite und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im Inneren drangen sie über ein aufgehebeltes Fenster zunächst über einen Vorraum in einen Lagerraum vor. Im weiteren Verlauf gelang es den Tätern jedoch nicht, direkt in das Spielcasino einzubrechen und sie flüchteten daraufhin unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Schwieberdingen unter Tel. 07150 3837530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell