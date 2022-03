POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Wissen (ots) - Am Dienstagabend, 01.03.2022, wurde um 19:45 Uhr der Integrierten Rettungsleitstelle in Montabaur ein Brand in einem Wohnhaus in der Bröhltalstraße in Wissen gemeldet. Die alarmierten 35 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Schönstein und Wissen konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Von den drei Bewohnern des Hauses wurde niemand verletzt. An dem Gebäude entstand kein Schaden. Ursache der Brandentwicklung war ein überhitzter mit Holz ...

