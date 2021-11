Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211123-1-pdnms Versuchter Wohnungseinbruch, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am vergangenen Wochenende, Freitag auf Samstag (19.11. bis 20.11.21) kam es in kam es in Rendsburg, in der Straße Kronwerker Moor, zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter befestigten am Griff der Terrassentür des Einfamilienhauses vermutlich einen Sylvester-Böller und zündeten diesen. Die Terrassentür wurde dadurch beschädigt. Ein Eindringen in das EFH gelang aber nicht. Die Detonation des Böllers dürfte erheblichen Lärm verursacht haben. Zur Aufklärung der Tat bittet die Rendsburger Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Wer am 19.11./20.11.2021 in der Straße Kronwerker Moor verdächtige Personen beobachtet hat und/oder den Knall eines Böllers gehört hat, meldet sich bitte unter Tel.: 04331/208450.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell