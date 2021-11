Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211119-3-pdnms Ermittlungserfolge nach Taschendiebstählen, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Seit Mitte September kam es in der Rendsburger Innenstadt im "14-Tage-Rhythmus" vermehrt zu Diebstahl von Geldbörsen aus Handtaschen und Rucksäcken. Die Taten wurden ausnahmslos in den Geschäften rund um den Schiffbrückenplatz begangen. Die jeweiligen Taten wurden von den Geschädigten zunächst nicht bemerkt. Erst als sie an der Kasse standen und die Ware bezahlen wollten, bemerkten sie den Verlust ihrer Geldbörsen. Die Polizei wurde aktiv und es gelang ihr, zwei Frauen, die für die Taten in Frage kamen, zu ermitteln. Beide tatverdächtige Frauen, die aus Südosteuropa stammen, könnten auch für weitere Taten in Schleswig-Holstein in Betracht kommen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Achten Sie daher genau auf ihre Wertgegenstände und tragen sie diese möglichst eng am Körper, so das ein Zugriff erschwert wird. Gerade in der kommenden Vorweihnachtszeit sollten die Hinweise verstärkt beachtet werden:

 Augen auf und Tasche zu !!!  Bewahren Sie Ihre Geldbörse in der Jackeninnentasche auf  Keine Notizen der Geheimzahl der EC-Karte mitführen  Tragen Sie Ihre Handtasche am Körper

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell