POL-NMS: 211119-2-pdnms Aufklärung des Brandes von Rundballen, Windeby

Windeby/Frohsein/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Der Brand von 200 Rundballen Heu im Bereich Windeby / Frohsein mit einem Schaden von ca. 6.000 EUR in der Nacht zum 02.10.2021 konnte jetzt aufgeklärt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Eckernförde führten zu einem Tatverdacht gegen einen 17-jährigen Jugendlichen aus Eckernförde. Hilfreich erwiesen sich hier die Aufnahmen einer Wildkamera, die sich in der Nähe des Brandortes befand. Der 17-jährige wurde von ihr erfasst und konnte im Verlaufe der Ermittlungen von Zeugen wiedererkannt werden. Zunächst war vermutet worden, dass dieser Brand im Zusammenhang mit den Bränden von 2 Kleinkrafträdern und einer Gartenlaube in Eckernförde in den Nächten zuvor steht. Dies hat sich nicht bestätigt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Staatsanwaltschaft Kiel über eine Anklageerhebung wegen Brandstiftung beim Amtsgericht Eckernförde entscheiden.

