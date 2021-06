Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weißer Audi A6 entwendet - 29.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Königsberger Straße

03.06.2021, 00.00 Uhr - 05.00 Uhr

Ein weißer Audi A6 Avant wurde in der Nacht zum Donnerstag in der Königsberger Straße entwendet. Das sieben Jahre alte Fahrzeug stand in der Garageneinfahrt vor dem Wohnhaus des Geschädigten. Hier verschwand es zwischen Donnerstagnach 00.00 Uhr und Donnerstagmorgen 05.00 Uhr. Durch den Diebstahl ist dem rechtmäßigen Eigentümer ein Schaden von rund 29.000 Euro entstanden.

Die Ermittler hoffen, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeugs geben können und bitten um Kontaktaufnahme zur Polizeiwache in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell