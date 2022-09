Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 81 Flaschen Spirituosen in PKW entdeckt

Malliß/Heiddorf (ots)

In Malliß hat die Polizei am frühen Samstagabend in einem PKW insgesamt 81 verschiedene Flaschen Spirituosen und mehrere Päckchen mit Tabak entdeckt. Die Polizei vermutet, dass der Alkohol im Gesamtwert von knapp 1.600 Euro als auch die Tabakwaren in verschiedenen Supermärkten gestohlen wurden. Der Fund wurde deshalb von der Polizei beschlagnahmt. Hintergrund der Fahrzeugkontrolle war die Fahndung nach Ladendieben, die zuvor in einem Geschäft in Heiddorf versucht hatten, zahlreiche Päckchen mit Tabak zu stehlen. Als sie dabei vom Verkaufspersonal überrascht wurden, flüchteten die Täter. Im Zuge der Fahndung entdeckte die Polizei den von Zeugen beschriebenen PKW in der benachbarten Ortschaft Malliß und kontrollierte ihn daraufhin. Gegen die vier aus der Republik Moldau stammenden Fahrzeuginsassen im Alter von 29 bis 41 Jahren ist Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls erstattet worden. In diesem Zusammenhang prüft die Polizei, inwieweit die Tatverdächtigen auch für ähnliche Ladendiebstähle am Wochenende in Frage kommen. So wurden unter anderem am Samstagnachmittag in Hagenow Tabakwaren im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro aus einem Geschäft gestohlen.

