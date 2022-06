Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Betrüger am Flughafen Köln/Bonn festgenommen Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Flughafen Köln/Bonn (ots)

In der Nacht von Freitag (17. Juni) auf Samstag (18. Juni) nahmen Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn gegen Mitternacht einen 30-Jährigen fest. Der deutsche Staatsangehörige war zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya vorstellig geworden. Als die Bundespolizisten eine Fahndungabfrage durchführten, stießen sie jedoch auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten. Diese hatte den Mann zur Fahndung ausschreiben lassen, nachdem dieser einen im Jahr 2019 durch das Amtsgericht Kempten erlassenen Strafbefehl wegen der Anstiftung zum Betrug nicht beglichen hatte. Nun drohten ihm 70 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Diese konnte der Gesuchte jedoch abwenden, in dem er die Kosten über 2800 Euro Geldstrafe, 330 Euro Wertersatzeinziehung und 130,10 Euro Verfahrenskosten noch vor Ort bezahlte. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und konnte seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell