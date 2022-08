Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Geldbörse gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Gießen (ots)

Ein 62-jähriger Mann aus Herborn wurde Sonntagabend (21.8.) zwischen 19 Uhr und 20 Uhr Opfer von Dieben. Der 62-Jährige saß in der Hessischen Landesbahn (Zugnummer: 29334) auf der Fahrt von Lich in Richtung Gießen, als er bestohlen wurde. Er gab an, dass während der Zugfahrt die Geldbörse samt Inhalt aus seinem Rucksack entwendet worden sei.

In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld. Die Schadenshöhe wird auf 80 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell