Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Unfallflucht nach Sachbeschädigung an Verkehrsschild

Ein unbekannter Unfallverursacher wurde am Donnerstag um 23.14 Uhr dabei beobachtet, wie er in der Güterhallenstraße auf Höhe der Beneficiarierbrücke ein Verkehrsschild des verkehrsberuhigten Bereichs beschädigte. Er kam im Anschluss seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Walldürn: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ein 33-jähriger unter Alkoholeinfluss stehender Mann, der sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, attackierte Sonntagnacht zwei Polizeibeamte verbal und körperlich. Der Mann verständigte die Polizei wegen einer Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner Partnerin. Als die Polizisten vor Ort in der Unteren Vorstadtstraße eintrafen, wurde der Mann aggressiv, versuchte die Beamten anzugreifen und beleidigte diese. Ein Griff des 33-Jährigen nach der Dienstwaffe eines Beamten misslang. Unter Protest brachten die eingesetzten Polizisten den Aggressor ins Polizeirevier, von wo er im Anschluss in eine Spezialklinik gebracht wurde.

Neckarzimmern: Wohnungseinbruch mit Diebstahl

Donnerstagabend zwischen 17.00Uhr und 18.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Neckarzimmern, indem sie ein Fenster im Untergeschoss aufhebelten. Mehrere hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld wurden aus dem Gebäude in der Straße "Am Weidenrot" entwendet, die genaue Schadenshöhe ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet hierzu Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, in Verbindung zu setzen.

Buchen: Unfallflucht nach Verkehrsunfall

Zeugen eines Verkehrsunfalls sucht die Polizei. Am Donnerstagvormittag um 10.45 Uhr trug sich ein Unfall zwischen einem Ford und einem weiteren PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der F.-X.-Schmerbeck-Straße zu. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten fuhr der zirka 60 bis 70 Jahre alte Mann davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der an dem Ford entstandene Sachschaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Buchen: Unfallflucht nach Verkehrsunfall

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich Freitagfrüh um 7.22 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Rinschheim und Walldürn zugetragen hat. Der mutmaßlich dunkelgraue oder dunkelblaue VW Passat geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte kurz nach dem Ende des Großen-Waldes das entgegenkommende Fahrzeug eines 30-Jährigen. Trotz einer erheblichen Reduzierung der Geschwindigkeit konnte der Mann nicht verhindern, dass sich die beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln berührten. Der Sachschaden am Auto des 30-Jährigen beläuft sich auf zirka 400 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen. Walldürn: Diebstahl einer größeren Menge Holz

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag, den 27.10.2022 zwischen 8.00 Uhr und 8.29 Uhr, Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung eines Diebstahls beitragen können. Vier bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am Waldrand mehrere Ster Holz und luden diese auf einen Transporter, mutmaßlich ein Mercedes Benz Sprinter mit Ladepritsche. Die Männer fuhren im Anschluss in Richtung Jugendherberge davon. Die vier Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Männlich, zirka 30 bis 40 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß. Mindestens zwei der Männer trugen einen Vollbart. Bekleidet waren sie mit Jeans sowie leichter Arbeitskleidung beziehungsweise Jacken und teilweise Strickmützen. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

